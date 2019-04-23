مهاجم ليفربول السابق روبي فاولر مدربا في أستراليا

وبدأ الدولي الإنكليزي السابق (44 عاما) مسيرته التدريبية في أكاديمية ليفربول، واقتصر سجله حتى الآن على شغل منصب اللاعب-المدرب في نادي موانغثونغ يونايتد التايلاندي المتواضع.

ووقع فاولر على عقد لمدة عامين، وصرح لموقع بريزبين كورير-مايل "أعرف أن الناس سيتحدثون عن خبرتي في مجال التدريب، لكن الخبرة تأتي بالعمل".

واضاف المهاجم الذي سجل 163 هدفا في 379 مباراة بقميص ليفربول "أعتقد بأنه خيار جيد، موثوق وأكيد. سأقوم بما يجب عمله من أجل انجاز مهمتي بطريقة صحيحة".

ويعرف فاولر الدوري الأسترالي حيث دافع سابقا لفترات قصيرة قبل نهاية مسيرته كلاعب، عن ألوان نورث كوينزلاند فيوري وبيرث غلوري.

ويخوض بريزبين موسما كارثيا لم يحقق فيه سوى أربعة انتصارات في 26 مباراة، وبقي منصب المدرب خاليا منذ رحيل المهاجم السابق لمنتخب أستراليا جون ألويزي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويقوم دارن ديفيس بمهام المدرب بالوكالة، ويرجح بقاؤه كمساعد لفاولر.

