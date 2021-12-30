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كرة القدم

مهاجم برشلونة الزلزولي يرفض دعوة المنتخب المغربي

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رفض مهاجم نادي برشلونة الاسباني عبد الصمد الزلزولي تلبية دعوة المنتخب المغربي لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة في الكاميرون مطلع العام المقبل، وفق ما أفاد الاتحاد المغربي للعبة ليل الخميس.

REUTERS

وقال الاتحاد في بيان مقتضب "قرر الناخب الوطني وحيد خليلهودزيتش استدعاء اللاعب طارق التيسودالي، لاعب فريق غنت البلجيكي عوض اللاعب عبد الصمد الزلزولي".

وكانت صحيفة "لو360" الالكترونية المحلية أفاد الجمعة أن الزلزولي "يرفض حمل قميص المنتخب" المغربي، موضحة أنه "بات يفضل تمثيل المنتخب الاسباني بعد حصوله على الجنسية الاسبانية الأربعاء".

بدورها أفادت صحيفة "المنتخب" الالكترونية أن إدارة الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقت رسالة من الزلزولي (20 عاماً) يعلن فيها "عدم انضمامه لمعسكر الفريق الوطني تحسباً للمشاركة في كأس أمم إفريقيا (...) وأنه قرر اللعب من الآن فصاعداً للمنتخب الإسباني بعد أن حصل مؤخراً على جواز سفر اسباني".

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