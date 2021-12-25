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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كرة القدم

منذر الكبيّر باق مع المنتخب التونسي

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جدد الاتحاد التونسي لكرة القدم ثقته بمدرب المنتخب الأول منذر الكبيّر مشدداً على استمراره في منصبه ونافياً الشائعات التي تروج حول إمكانية إقالته.

REUTERS

وجاء في بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم: " تُعلم الجامعة التونسية لكرة القدم، أنه لا صحة للأخبار التي يقع ترويجها والمتعلقة بتغيير الناخب الوطني منذر الكبيّر، والذي يواصل عمله بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة في كأس إفريقيا، كما تؤكد الجامعة أن عمل الناخب الوطني مازال محل ثقة المكتب الجامعي، ولا توجد أية نيّة للقيام بتغييره، راجيين من الجميع الابتعاد عن بث الإشاعات أو الانسياق خلفها ..".  
 

الاتحاد التونسي لكرة القدم المنتخب التونسي منذر الكبير
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