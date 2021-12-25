منذر الكبيّر باق مع المنتخب التونسي

وجاء في بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم: " تُعلم الجامعة التونسية لكرة القدم، أنه لا صحة للأخبار التي يقع ترويجها والمتعلقة بتغيير الناخب الوطني منذر الكبيّر، والذي يواصل عمله بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة في كأس إفريقيا، كما تؤكد الجامعة أن عمل الناخب الوطني مازال محل ثقة المكتب الجامعي، ولا توجد أية نيّة للقيام بتغييره، راجيين من الجميع الابتعاد عن بث الإشاعات أو الانسياق خلفها ..".

