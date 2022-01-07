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كرة القدم

منح بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي حرّية مقيّدة

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تقرّر اليوم الجمعة منح اللاعب الدولي الفرنسي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي بنجامان مندي حرية مقيدة.

Reuters


أفرجت محكمة في شمال غرب إنكلترا الجمعة، بكفالة عن مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي الفرنسي بنجامان مندي، المتهم بسبع جرائم اغتصاب واعتداء جنسي، ووضعته تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته.

وأصدر القاضي باتريك تومسون سراح مندي البالغ 27 عاماً بكفالة، في جلسة استماع في محكمة تشستر كراون، وفقاً لشروط "صارمة" تتضمن حجز جواز سفره.

يذكر أن مندي محتجز منذ اعتقاله واتهامه في 26 آب/أغسطس الماضي.

وقال تومسون إن المحاكمة لن تعقد قبل حزيران/يونيو المقبل على الأقل، لكن من المقرر أن يمثل مندي مرة أخرى لجلسة استماع في 24 كانون الثاني/يناير الحالي.

 

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي بنجامان مندي
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