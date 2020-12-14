منتخب صربيا ينفصل عن مدربه بالتراضي

وقال الاتحاد في بيان بموقعه "انفصل الاتحاد الصربي والمدرب تومباكوفيتش بالتراضي ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل. بدأ ماركو بانتليتش نائب رئيس الاتحاد البحث عن بديل للمدرب تومباكوفيتش وسيتم الاعلان عن خليفته بحلول نهاية العام".

وأخفقت صربيا، التي لم يسبق لها التأهل كدولة مستقلة لبطولة أوروبا، في الصعود للنهائيات بعد هزيمتها بركلات الترجيح أمام اسكتلندا على أرضها في الملحق الشهر الماضي.

وخرجت صربيا من دور المجموعات لكأس العالم 2018 وستكون مهمتها التالية التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وأوقعتها قرعة التصفيات في المجموعة الأولى مع البرتغال وأيرلندا وأذربيجان

ولوكسمبورغ وقطر.

وكان من المفترض إقامة بطولة أوروبا 2020 في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز هذا العام لكنها تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كورونا وستقام الآن في الفترة بين 11 يونيو/ حزيران و11 يوليو/ تموز العام

المقبل في 12 ملعباً عبر أوروبا.