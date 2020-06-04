منتخب تونس لكرة القدم يستأنف التمارين الاثنين المقبل



وقال الاتحاد في بيان له "يستأنف منتخبنا الوطني للأكابر (الأول) نشاطه الذي توقف منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث تم إلغاء التربص (المعسكر) الذي كان مبرمجا خلال شهر آذار/مارس الماضي للوقاية من انتشار فيروس كورونا".

وكان من المفترض أن يلعب المنتخب التونسي في آذار/مارس ضد تنزانيا ذهابا وايابا ثم مواجهة ليبيا لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".

وقرر الجهاز الفني استغلال وجود عديد اللاعبين الذين يلعبون في البطولات الأجنبية في تونس، لدعوتهم لمعسكر أول في العاصمة من 8 إلى 13 حزيران/يونيو بمشاركة 13 لاعبا قبل الدخول في معسكر ثان من 16 إلى 21 من نفس الشهر مع توسيع عدد المدعوين ليشمل 26 لاعبا.

وقال مدرب المنتخب منذر الكبير في مقطع فيديو نشر مع البيان إن الهدف من ذلك هو "محاولة لتجهيز اللاعبين على كل المستويات البدنية والفنية وخاصة الذهنية".

وكان الاتحاد التونسي حدد تاريخ الثاني من آب/أغسطس موعدا لاستئناف مباريات الدوري، بعد أيام من إعلانه معاودة المنافسات بعد توقفها بسبب فيروس "كوفيد-19".

وأوضح الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، إن المراحل العشر المتبقية من موسم 2019-2020 ستقام بين الثاني من آب/أغسطس و20 أيلول/سبتمبر.

وتستكمل مسابقة الكأس (من الدور ربع النهائي) اعتبارا من السادس من أيلول/سبتمبر، على أن يحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.

وستقام جميع المباريات خلف أبواب موصدة.

كما ستنطلق مباريات بطولة الدرجة الثانية بين 24 و28 حزيران/يونيو.

وحدد الاتحاد 31 تشرين الأول/أكتوبر موعدا لبداية موسم 2020-2021.

وتقول سلطات البلاد إنها تمكنت من كبح انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب باجمالي 49 وفاة و1087 حالة معلنة وقد بدأت الدولة في تخفيف تدابير الاغلاق التام منذ مطلع آيار/مايو على أن تمر لمرحلة رفعه تماما في منتصف حزيران/يونيو الجاري.



