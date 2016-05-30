تأسيس الاتحاد

تأسس الاتحاد البولندي لكرة القدم في شهر نيسان/أبريل 1919، وانضمّ إلى كيان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1923، في حين تأخّر عن الالتحاق بركب المنظمّين للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" حتى وصل إلى عام 1954.

المباراة الدولية الأولى

خاض منتخب بولندا أول مباراة دولية بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1921، وكانت في ضيافة منتخب المجر بالعاصمة بودابست، حيث انتهت لمصلحة أصحاب الأرض بهدف نظيف.

سجّل البولنديون أعرض نتيجة في تاريخهم الكروي حتى الآن أمام المتواضعة سان مارينو بنتيجة (10-0) وكان ذلك في مدينة كييلسي بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2009، بينما كانت أثقل هزيمة تكبّدها أمام الدنمارك (0-8) في مباراة أقيمت بالعاصمة كوبنهاغن بتاريخ 26 يونيو/حزيران 1948.

تاريخ المشاركات في اليورو

على الرغم من تاريخه المحترم نسبياً على الصعيد المونديالي، حيث شارك في 7 مناسبات، وتحصّل على المركز الثالث في نسختي 1974 بألمانيا و1982 بإسبانيا، لا يملك المنتخب البولندي الصيت ذاته على صعيد كأس أمم أوروبا، حيث لم يتمكّن من بلوغ العرس القاري سوى في مناسبتين كانتا محتشمتين عامي 2008 على أراضي سويسرا والنمسا وفي 2012 عندما استضافت بولندا الحدث القاري مشاركة مع جارتها أوكرانيا.

في يورو 2008، دشنت بولندا أول حكاية لها مع اليورو، وكانت بلون قاتم جداً، حيث تكبّد الفريق ضمن مجموعته الثانية التي كانت تضم منتخبات كرواتيا وألمانيا والنمسا، هزيمتين وحقق تعادلاً واحداً ليتذيل ترتيب مجموعته.

لم يكن يورو 2012، أفضل حالاً من سابقه برغم أفضلية الأرض والجمهور، وسجّل زملاء المهاجم روبرت ليفاندوفسكي تعادلين وهزيمة وحلّوا أخيراً في المجموعة الأولى بحضور منتخبات، كان يعتقد أنها في المتناول، والحديث عن جمهورية التشيك واليونان وروسيا.

كمحصلة، خاضت بولندا 6 مباريات خسرت 3 مباريات وتعادلت في مثلها مسجّلة 3 أهداف، في حيت تلقت شباكها 7 أهداف.

وفي ثالث مشاركاتها باليورو على أراضي فرنسا، سيسعى زملاء "ليفا" لكسر عقدة الفوز الأوروبي الأول.

البطولة نتيجة المشاركة 2008 الخروج من الدور الأول 2012 الخروج من الدور الأول

آدم نافالكا

تسلّم آدم نافالكا (58 عاماً) مهام الإشراف على المنتخب البولندي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2013 خلفاً لفالديمار فورناليك، واستفاد نافالكا من دعم كبير من رئيس الاتحاد البولندي زبيغنيو بونياك الذي راهن عليه، على الرغم من أنّ تاريخه التدريبي ليس ثرياً، فقد أشرف على عدد من الفرق المحلية في درجات متفاوتة، لكنّ أهمها كان النادي المعروف نسبياً على المستوى المحلي، فيسلا كراكوف.

يمتلك نافالكا، الذي كان لاعباً دولياً سابقاً في المنتخب (1977-1980)، رصيداً جيداً مع الجيل الحالي من لاعبيه المميزين بقيادة محترف بايرن ميونيخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي (هداف التصفيات بـ13 هدفاً)، حيث حقق معهم في 22 مباراة منذ إشرافه على تدريبهم 13 فوزاً و6 تعادلات و3 هزائم فقط.

الطريق إلى فرنسا

وضعت قرعة تصفيات يورو 2016، المنتخب البولندي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ألمانيا وجمهورية أيرلندا واسكتلندا وجورجيا وجبل طارق.

وقدّم البولنديون تصفيات جد محترمة، لاسيما في ظل وجود بطل العالم 2014، منتخب ألمانيا، هذا الأخير الذي ذاق مرارة الهزيمة (2-0) في وارسو.

أنهت بولندا التصفيات بجدارة في مركز الوصافة مع 21 نقطة متخلفة بفارق نقطة واحدة عن ألمانيا المتصدرة، حيث حققت 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة يتيمة، وسجّل خط هجومه بقيادة ليفاندوفسكي 33 هدفاً وقبلت شباكه 10 أهداف.

مباريات المنتخب في اليورو

وقع المنتخب البولندي ضمن المجموعة الثالثة وجاءت مبارياته على النحو التالي:

12 يونيو/حزيران 2016: بولندا – أيرلندا الشمالية، "أليانز أرينا" بمدينة نيس

16 يونيو/حزيران: بولندا – ألمانيا، "ستاد دي فرانس" بضاحية سان دوني الباريسية

21 يونيو/حزيران: بولندا – أوكرانيا، ملعب "فيلودروم" بمارسيليا

المواجهات المباشرة

التقى المنتخب البولندي مع نظيره منتخب أيرلندا الشمالية في 9 مباريات سابقة فاز المنتخب البولندي في 3 مباريات وتعادل مباراتين وخسر أمام المنتخب الأيرلندي الشمالي في أربع مباريات، أكبر فوز للمنتخب البولندي كان في مباراة ودية أقيمت عام 2002 وانتهت لصالحه (4-1). 20 مواجهة جمعت بين المنتخبين البولندي والألماني مباراة وحيدة فاز فيها المنتخب البولندي كانت في تصفيات يورو 2016 أقيمت في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2014 وانتهت بفوز بولندا (2-0)، مقابل 13 فوز للمنتخب الألماني وست مباريات انتهت بالتعادل، أكبر فوز للماكينات الألمانية على بولندا كان عام 1934 بخمسة أهداف مقابل هدفين. تواجه المنتخب البولندي مع نظيره الأوكراني في 7 مواجهات سابقة فاز البولنديون في مباراتين وانتصر المنتخب الأوكراني في 3 مواجهات ومباراتان انتهيتا بالتعادل.

لقطات هامة