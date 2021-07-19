منتخب أميركا يقتنص الصدارة بهدف تاريخي

واحتاج شاكيل مور لعشرين ثانية فقط حتى يضع أميركا في المقدمة ويقودها للفوز أمام كندا بهدف دون رد فجر الإثنين في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.
وحافظ منتخب أميركا على الهدف الذي يعد الأسرع في تاريخ مشاركاته في البطولة، ليقتنص النقاط الثلاث أمام منافسه على الصدارة.
وتوقف رصيد كندا التي تأهلت مسبقاً إلى ربع النهائي عند ست نقاط خلف أميركا المتصدرة (9 نقاط) صاحبة الأرض ووصيفة النسخة الماضية.
وفي مباراة ترتيبية انتصرت هايتي على مارتينيك 2-1 لتحقق أول فوز لها في المسابقة بعد خسارتين تاركة الأخيرة في قاع المجموعة دون نقاط.