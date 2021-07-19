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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

منتخب أميركا يقتنص الصدارة بهدف تاريخي

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اقتنص منتخب أميركا صدارة المجموعة الثانية ضمن كأس الكونكاكاف الذهبية بفضل هدف تاريخي حمل توقيع مور.

AFP

واحتاج شاكيل مور لعشرين ثانية فقط حتى يضع أميركا في المقدمة ويقودها للفوز أمام كندا بهدف دون رد فجر الإثنين في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وحافظ منتخب أميركا على الهدف الذي يعد الأسرع في تاريخ مشاركاته في البطولة، ليقتنص النقاط الثلاث أمام منافسه على الصدارة.

وتوقف رصيد كندا التي تأهلت مسبقاً إلى ربع النهائي عند ست نقاط خلف أميركا المتصدرة (9 نقاط) صاحبة الأرض ووصيفة النسخة الماضية.

وفي مباراة ترتيبية انتصرت هايتي على مارتينيك 2-1 لتحقق أول فوز لها في المسابقة بعد خسارتين تاركة الأخيرة في قاع المجموعة دون نقاط. 
 

منتخب أميركا كندا كأس الكونكاكاف الذهبية
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