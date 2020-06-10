ملف مشترك لاستضافة مونديال السيدات 2023

وحصل الملف المشترك للدولتين الأوقيانيتين "على أعلى نقطة للتقييم الاجمالي (4,1 على 5)"، أمام اليابان (3,9) وكولومبيا (2,8)، بحسب ما أفاد فيفا في التقرير الذي يعتمد عليه مجلس الاتحاد الدولي خلال عملية التصويت المقررة في 25 حزيران/يونيو لاختيار الدولة المضيفة.

وكانت البرازيل قد انسحبت الإثنين من السباق لتنظيم المونديال بسبب ضوابط تتعلق بالميزانية، مرتبطة بتبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وركز تقرير الفيفا على نقاط القوة في الملف المشترك وتحديداً " الخيارات النوعية في ما يتعلق بالبنى التحتية الرياضية والعامة"، بالإضافة إلى "تعهد مادي مضمون" من الدولتين.

وهي المرة الأولى التي تتقدم فيها دولتان بملف مشترك لاستضافة مونديال السيدات.

واعتبر الفيفا أن مشروع الترشح هذا سيسمح "بخلق روح تضامنية وتعاونية لتسريع تطوير كرة القدم النسائية في كامل منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ويتضمن الملف المشترك اقامة المباراة الافتتاحية في أوكلاند والمباراة النهائية في سيدني، علماً بأن نسخة 2023 ستشهد مشاركة 32 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ هذه البطولة، مقابل 24 في آخر نسخة أقيمت في فرنسا عام 2019.

في المقابل، يعاني الملف الكولومبي من "مخاطر" في ما يتعلق بالاستثمارات الضرورية المتعلقة بالبنى التحتية والمخاوف من عدم انجازها من الآن وحتى عام 2023.

أما اليابان التي استضافت بطولة العالم للرغبي عام 2019 وتستضيف عاصمتها طوكيو الألعاب الاولمبية المقبلة صيف 2021، فتضم "ملاعب ذات نوعية عالية تتمتع بالصيانة الجيدة وتدار بطريقة احترافية".

ومن المزمع إقامة النهائيات في الفترة بين 10 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس 2023، وهي فترة تعد الأشد حرارة والأعلى رطوبة في اليابان.

