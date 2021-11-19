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كرة القدم

ملاحقة الهولندي كوينسي بروميس بتهمة القتل غير العمد

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ذكرت وسائل إعلام هولندية بأن مهاجم المنتخب الوطني ونادي سبارتاك موسكو الروسي كوينسي بروميس، ملاحق في بلاده بتهمة القتل غير العمد لأحد أقربائه العام الماضي.

Reuters

وقال مكتب النيابة العامة في أمستردام في بيان رسمي "قرّرت النيابة العامة ملاحقة شخص يبلغ 29 عاما من أمستردام بتهمة القتل غير العمد والقيام بأعمال خطيرة" من دون أن تكشف عن هوية هذا الشخص.

وأضافت النيابة العامة "عانى الضحية وهو قريب المتهم من إصابة خطيرة على مستوى الركبة" خلال شجار بين الرجلين في أواخر تموز/يوليو عام 2020 خلال اجتماع عائلي في مدينة أبكود في ضواحي أمستردام، مشيرة إلى أن المتهم كان قد أخلي سبيله بعد يومين من إيقافه.

حينها، رفضت محامية اللاعب مانون المويس في تصريحات لوكالة الأنباء الهولندية الاتهامات الموجهة إلى موكلها وقالت "بروميس ينفي تماما الاتهامات الموجهة إليه. لم يكن في المكان حين تمت حادثة الطعن بسكين مؤكدة بأن اللاعب "يتجاوب كليا مع التحقيق".

وكان بروميس ضمن أفراد المنتخب الهولندي الذي شارك في النسخة الأخيرة من كأس أوروبا عندما خرج فريقه من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام جمهورية التشيك، لكنه غاب عن تشكيلة المنتخب في مبارياته الأخيرة في التصفيات التي أهلته إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

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