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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

مكتب البريد الإيطالي يرد على ساري!

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رد مكتب البريد الإيطالي بحدّة الأربعاء على تصريحات أدلى بها ماوريتسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس لكرة القدم، بقوله إنه لو أراد تجنب الضغط لكان تولى وظيفة هناك.

AFP

وكان ساري قال في مؤتمر صحفي عشية مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا ضد ميلان في سان سيرو "لولا رغبت بالضغط، لتقدمت بطلب توظيفي للعمل في مكتب البريد (...) كل شيء طبيعي. 

لا زلنا في شباط/فبراير ونحن ننافس في جميع المسابقات، تماشيا مع الأهداف الموضوعة هذا الموسم".

ورد مكتب البريد الإيطالي في بيان له نشره على موقعه على تويتر قال فيه "تدعو شركة البريد الإيطالي السيد ساري إلى قضاء بضع دقائق من وقته الثمين لكي يكتشف أن مكتب البريد هو أكبر شركة في البلاد، حيث تم اختياره من قبل الخريجين الشباب كواحد من أكثر الشركات جاذبية للعمل فيها، وهو معروف كواحد من بين أفضل 500 شركة حول العالم من حيث نوعية بيئة العمل".

وأضاف البيان "على عكس ما يدعي السيد ساري، يوجد ضغط في مكتب البريد، كونه مسؤول أمام المواطنين والشركات والإدارات العامة. نحن ننتظره في أحد مراكزنا البالغ عددها 15 ألف مركز حتى يتمكن من رؤية عملنا اليومي شخصيا".

وخسر يوفنتوس حامل اللقب صدارة الدوري المحلي لمصلحة إنتر ميلان بفارق الأهداف بعد سقوطه أمام فيرونا 1-2 وفوز إنتر على ميلان 4-2. 

وتولى ساري، وهو مصرفي سابق يبلغ من العمر 61 عاما، تدريب يوفنتوس ليكون خلفا لماسيميليانو أليغري قادما من تشيلسي الإنكليزي، كما سبق له أن تسلم الإدارة الفنية لفريق نابولي وأندية إيطالية أخرى.

ماوريسيو ساري
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