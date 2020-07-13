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الدوري الاسباني
كرة القدم

مقتل شقيق سيرج أورييه بإطلاق نار في تولوز

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أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أنّ كريستوف أورييه، شقيق الإيفواري سيرج أورييه لاعب نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، قضى قتلاً بالرصاص فجر الإثنين في مدينة تولوز الفرنسية.

Reuters

وأفاد المصدر أنّ المسعفين وصلوا إلى مكان إطلاق النار في منطقة صناعية على أطراف المدينة الواقعة في جنوب البلاد، قرابة الساعة الخامسة فجر اليوم، ليعثروا على أورييه مصاباً بطلق ناري في منطقة البطن.

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق، أن مطلق النار فرّ من المكان.ظ

ونقل كريستوف البالغ 26 عاماً إلى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، حيث ما لبث أن فارق الحياة، بحسب مصدر طبي.

وكريستوف هو الشقيق الأصغر لسيرج، اللاعب الدولي الذي يدافع حالياً عن ألوان توتنهام، وسبق له الدفاع عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان كريستوف أورييه يزاول كرة القدم مع نادي تولوز روديو للهواة.

ونشأ الشقيقان في صفوف لنس الفرنسي.

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