مفاوضات بين الاتحاد البلجيكي والاتحاد الأوروبي



والتقى رئيس الاتحاد البلجيكي مهدي بيات رئيس "ويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، لكن دون إيضاح طبيعة الحل الذي تم التفاوض عليه "سوياً"، مشيراً ببساطة إلى أن الاتحاد البلجيكي سيقدم إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "توصياته لإيقاف الدوري".



وكانت رابطة الدوري البلجيكي أوصت الخميس بإنهاء الموسم الحالي لأندية الدرجة الأولى في وقت مبكر بسبب تفشي "كوفيد-19" و"قبول الترتيب الحالي (...) كتصنيف نهائي"، في قرار يتوقع أن يتم تصديقه رسميا في 15 نيسان/أبريل الجاري.



لكن الاتحاد الاوروبي اعتبر الجمعة أنّه "من المبكر" و"غير المبرّر" لأيّ بطولة محلية أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي.

تخوّفَ بأن تمهد بلجيكا بالقرار في حال تم التصديق عليه، الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى، لاسيما في إيطاليا وإنكلترا حيث هناك مطالبة بإنهاء الموسم في ظلّ ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس "كوفيد-19".

وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً مع رابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية أكد خلاله على "الأهمية القصوى... لمنح الألقاب الرياضية على أساس النتائج... يجب أن نضمن ذلك طالما أن هناك فرصة أخيرة قائمة، وطالما أن هناك إمكانية لإيجاد حلول للروزنامة والعمليات والقوانين".



وشكك البيان بإمكانية المشاركة في المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي قررت إلغاء الموسم، موضحاً أنّ "المشاركة في المسابقات الأوروبية تتحدد بالنتيجة الرياضية المحققة في نهاية كلّ بطولة محلية كاملة، والتوقف "السابق لأوانه يثير الشكوك حول تحقيق هذا الشرط"، أيّ ذلك المتعلق بضرورة أن يكون ترتيب الفرق مرتبطاً بإنهاء الموسم بأكمله.



وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة أمام خنت و16 أمام شارلروا قبل تعليق مباريات الدوري، ما يعني منح اللقب لبروج للمرة الأولى منذ موسم 2018 والسادسة عشرة في تاريخه ليقلص الفارق مع العملاق أندرلخت (34 لقباً).

وكان الدوري شهد انهاء 29 مرحلة من أصل 30 ضمن الدور المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ"بلاي أوف" والتي كان مقرراً أن يشارك فيها أول ستة أندية في الترتيب، ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الأول إلى دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا، الوصيف الى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الأولى، والثالث إلى الدور الفاصل من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وعملياً تمّ إلغاء الدور الفاصل "بلاي أوف" المقام بنظام الدوري المصغر. وتسببت جائحة "كوفيد-19" بمقتل نحو 1300 شخص في بلجيكا.

