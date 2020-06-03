معسكر تدريبي لمنتخب قطر

يقيم منتخب قطر لكرة القدم معسكرا تدريبيا من 12 الحالي إلى الثالث من تموز/يوليو المقبل في أول تجمع له منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث استدعى مدربه الإسباني فيلكيس سانشيز الأربعاء قائمة مؤلفة من 34 لاعبا.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد القطري على تويتر "التجمع سيتم وفق تنسيق مسبق بين إدارة المنتخبات ومؤسسة دوري نجوم قطر وكذلك الأندية".

وأضاف "سوف ينخرط اللاعبون خلال تلك الفترة ببرنامج تدريبي يتماشى مع البروتوكول الطبي الخاص الذي تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وخصوصا وزارة الصحة، ويراعي تطبيق اجراءات احترازية بشأن التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة بين اللاعبين".

ويأتي المعسكر في إطار التحضيرات لعملية الاستكمال المحتملة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 خلال فترات التوقف المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبارا من شهر ايلول/سبتمبر المقبل.

وتتبقى للعنابي ثلاث مباريات في تلك التصفيات من أجل حسم التأهل الى النهائيات القارية، وخاض المنتخب القطري آخر مبارياته بالتصفيات في تشرين الثاني/نوفمبر أمام أفغانستان ضمن المجموعة الخامسة.

وضمت القائمة الجديدة للمنتخب القطري كل من محمد البكري وبسام الراوي ومحمد عياش وسلطان ال بريك وعاصم مادبو وكريم بوضياف وعبدالله عبدالسلام واسماعيل محمد وعبدالرحمن محمد ومحمد مونتاري، المعز علي (جميعهم مع الدحيل)، سعد الشيب ومشعل برشم وبيدرو ميغيل وخوخي بوعلام وطارق سلمان وعبدالكريم حسن ومحمد وعد وحسن الهيدوس وأكرم عفيف (جميعهم مع السد)، يوسف حسن والمهدي علي وهمام الأمين ومؤيد حسن وأحمد علاء (الغرافة)، ومصعب خضر وأحمد فتحي وجاسم جابر ويوسف عبدالرزاق ومحمد صلاح (العربي)، عبدالعزيز حاتم وفهد يونس (كلاهما مع الريان)، أحمد معين (قطر) وأحمد سهيل (الوكرة).