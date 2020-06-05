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الدوري الألماني
كرة القدم

معاقبة معالجة إيكينغ لإهمالها إسعاف اللاعب الراحل

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قضت محكمة رومانية بحبس طبيبة محلية تعمل في قسم الطواريء لعام ونصف مع إيقاف التنفيذ لإهمالها في علاج لاعب الوسط الكاميروني باتريك إيكينغ الذي توفي عقب سقوطه خلال مباراة لكرة القدم في مايو/أيار 2016.

AFP

وسقط إيكينغ مغشيا عليه على أرض الملعب نتيجة تعرضه لأزمة قلبية بعد وقت قصير من نزوله بديلا لأحد زملائه في الشوط الثاني خلال مباراة لفريقه دينامو بوخارست في الدوري الروماني لكرة القدم وأعلنت وفاته بعد ذلك بساعتين.

وفي يونيو/حزيران 2016 اتهمت الطبيبة إيلينا دوتا التي رافقت إيكينغ في سيارة الإسعاف إلى المستشفى بعدم القيام بواجبها دون مبرر وعدم محاولة إسعاف اللاعب.

وقالت المحكمة في بيان ليل الخميس إنها فرضت على دونتا أيضا دفع 200 ألف يورو (227 ألف دولار) على سبيل التعويض إلى جانب العمل في خدمة المجتمع لمدة 60 يوما.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالطبيبة للتعليق على العقوبة التي فرضت عليها.

وبعد وفاة إيكينغ عبرت الرابطة العالمية للاعبين المحترفين عن قلقها فيما يتعلق بالإسعافات الأولية المتوفرة للاعبي كرة القدم في رومانيا.

وتكريما للاعبه الراحل قرر دينامو بوخارست بطل دوري رومانيا 18 مرة وقف ارتداء القميص رقم 14.

وسبق للاعب الراحل اللعب لأندية في الكاميرون وفرنسا وسويسرا وإسبانيا.

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