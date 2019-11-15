مطالبات بإلغاء البطاقة الحمراء في حق تايسون

ووجه تايسون إشارة بذيئة لجماهير دينامو كييف في المدرجات ثم سدد الكرة نحوها بعد سماع صيحات عنصرية خلال فوز شاختار 1-صفر في الدوري الأوكراني وغادر الملعب باكياً.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في خطاب موجه للاتحاد الأوكراني اطلعت عليه رويترز: "الملايين من الأشخاص حول العالم شاهدوا اللقطات المزعجة لطرد تايسون بعد أن فقد أعصابه بسبب الإهانة العنصرية الموجهة ضده من جماهير دينامو كييف".

وأضاف: "بدأ في البكاء تعبيراً عن الإحباط وبالتأكيد يشاطرنا نفس المخاوف ممّا حدث. بصفتنا مؤسسة مسؤولة عن اللاعبين المحترفين نطالب بسحب البطاقة الحمراء. أي عقاب ضده يعطي رسالة خاطئة عن مجتمع كرة القدم وأوكرانيا وشعبها فيما يتعلق بالعنصرية".

ووفقاً لتوصية من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" أُبلغت الجماهير بضرورة التوقف عن هذه التصرفات قبل قرار الحكم بدخول اللاعبين لغرف الملابس لمدة خمس دقائق. وثالث خطوة بالتوصية بإلغاء المباراة ولكنها لم تطبق.

وقال دينامو إن اللوم على جماهيره سابق لأوانه حتى اكتمال التحقيق مضيفا أنه مستعد "للمساعدة في عزل المعتدين عن كرة القدم والمجتمع".