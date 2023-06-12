مصادر - جيرارد في الدمام لمناقشة تدريب نادٍ سعودي

وقال المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته كونه غير مخول التحدث للإعلام إن "جيرارد وصل إلى الدمام وسيزور أندية المنطقة الشرقية الاتفاق والقادسية والخليج".

وأضاف أنه "طلب زيارة المدينة والاطلاع على منشآتها والتعرف على أكثر من ناد"، مؤكداً أنه "لم يوقع لأي ناد حتى الآن".

وبعد ظهر اليوم، وصل جيرارد إلى مقر نادي الاتفاق في المدينة الساحلية، على ما شاهد مراسل فرانس برس.

ويعد الاتفاق، بطل الدوري السعودي مرتين اخرها في 1987، من أندية الوسط في الدوري السعودي.

وأكّدت شبكة قنوات "شركة الرياضة السعودية" النافذة الإثنين وصول جيرارد للدمام.

وأفادت القناة أنّه "يتفاوض مع إدارة الاتفاق بهدف قيادة الفريق في الموسم الجديد" الذي ينطلق في 11 آب/أغسطس المقبل.

ويأتي التفاوض مع جيرارد، قائد المنتخب الإنكليزي السابق وبطل أوروبا مع ليفربول 2005، بعد أيام من توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للاتحاد بطل الدوري السعودي.