مشاهدة حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا - البث المباشر

ويبحث عشاق الكرة الإفريقية عن مشاهدة البث المباشر لحفل جوائز الأفضل في القارة السمراء وسط رغبة بالتعرف على صاحب جائزة أفضل لاعب في إفريقيا وأفضل مدرب أيضاً.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للجائزة والتي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح الأربعاء صلاح وماني إلى جانب حارس مرمى تشيلسي والمنتخب السنغالي إدوارد ميندي.

لمن سيفوته البث المباشر لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا فيمكنه متابعة تغطيتنا الخاصة التي ستبدأ مع انطلاق الحفل.

ولعب ماني دوراً رئيساً في قيادة منتخب السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" ثمّ في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الحالي.

وانتهت المواجهتان اللتان اقيمتا في الكاميرون والسنغال لمصلحة "أسود تيرانغا" بركلات الترجيح، حيث سجل ماني ركلتيه في المرتين.

وقدم النجم المصري موسم 2021-2022 رائعًا مع "ريدز"، حيث تقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع هدّاف توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين ورابطة الصحافيين المتخصصين بكرة القدم.

وفي التنافس على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا فإنّ القائمة النهائية ضمت كلّ من أليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي وكارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري السابق والمغربي وليد الركراكي الذي قاد فريقه الوداد الرياضي المغربي إلى لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الأهلي المصري في المباراة النهائية.

يمكنكم متابعة التغطية الخاصة لحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس اعتبارًا من التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على القناة الإخبارية.

