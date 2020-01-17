مشاهدة البث المباشر لمباراة السد والدحيل اليوم في نهائي كأس قطر

مشاهدة مباراة السد والدحيل في بث مباشر وحصري اليوم الجمعة متاحة فقط عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

مباراة نهائي كأس قطر بين السد والدحيل تنطلق في تمام الساعة 17:30 مساء اليوم الجمعة على استاد جاسم بن حمد.

المواجهة ستكون شيقة بين فريقي البرتغالي روي فاريا مدرب الدحيل والإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد.

متابعة البث المباشر لمباراة السد والدحيل متاحة هنا عبر هذا المقال حيث سيكون منقولا عبر beIN SPORTS HD.

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لقراءة ومشاهدة تقديم اللقاء اضغط على الرابط التالي ⬅️ التقديم الفني للقاء

التشكيلة الأساسية للفريقين:

نادي الدحيل

نادي السد