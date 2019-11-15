العربية
English
تصفيات يورو 2020
كرة القدم

مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وليبيا

من قبل

لا تفوتوا مشاهدة مباراة تونس وليبيا الآن إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا، كما يمكنكم الاشتراك الآن لمتابعة اللقاء العربي الخالص سواء على الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني.

AFP

مشاهدة مباراة تونس وليبيا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة تونس وليبيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS  نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وقوة المباريات التي تجمع الفرق العربية مع بعضها البعض عندما تكون في الإطار الرسمي.


ويأمل منتخب تونس أن يفتتح مشواره في تصفيات كأس إفريقيا 2021 بأفضل طريقة فيما يبحث منتخب ليبيا عن دفعة معنوية من خلال العودة بنقطة التعادل على الأقل.

مباراة تونس وليبيا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة تونس وليبيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS   وعلى قناة HD3.
 
وستبث مباراة تونس وليبيا يوم الجمعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ستبث تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تونس وليبيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.
 

تصفيات كأس أمم أفريقيا
السابق من يسدّ الفراغ الذي تركه ليبّي
اقرأ
من يسدّ الفراغ الذي تركه ليبّي في الصين؟
التالي

آخر الأحداث