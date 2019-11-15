مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وليبيا

مشاهدة مباراة تونس وليبيا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة تونس وليبيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وقوة المباريات التي تجمع الفرق العربية مع بعضها البعض عندما تكون في الإطار الرسمي.



ويأمل منتخب تونس أن يفتتح مشواره في تصفيات كأس إفريقيا 2021 بأفضل طريقة فيما يبحث منتخب ليبيا عن دفعة معنوية من خلال العودة بنقطة التعادل على الأقل.

مباراة تونس وليبيا - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة تونس وليبيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS وعلى قناة HD3.



وستبث مباراة تونس وليبيا يوم الجمعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ستبث تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تونس وليبيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

