مشاهدة البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند



مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على أرض الأخير فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل بايرن ميونيخ أن يفتتح موسمه بأفضل طريقة من بوابة منافسه العنيد بوروسيا دورتموند.



مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند المقررة السبت على HD1 بتعليق الزميل حسن العيدروس في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.