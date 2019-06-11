مشاهدة البث المباشر لمباراة إيطاليا وأوكرانيا

لا تفوتوا مشاهدة مباراة إيطاليا وأوكرانيا في قمة مباريات اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للشباب.

وفرضت مباراة ايطاليا ووأوكرانيا في كأس العالم للشباب نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للمستويات الذي يقدمها الأتزوري الشاب.

وتملك إيطاليا العديد من نقاط القوة التي ستجعلها منافسة قوية للذهاب بعيداً في المونديال وربما الظفر به.



مباراة إيطاليا و واوكرانيا- معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة إيطاليا وأوكرنيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS HD اليوم في السادسة و30 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستبث مباراة إيطاليا وأوكرانيا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إيطاليا وأوكرانيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.