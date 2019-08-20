مشاهدة أهم مباريات اليوم المنقولة عبر beIN SPORTS في بث مباشر

ونقدم لكم في فقرة أهم مباريات اليوم ضمن الجدول الخاص بالمباريات المنقولة عبر قنواتنا وقد تتضمن تحديثاً أسبوعياً يشمل القنوات الناقلة وأسماء المعلقين.

وتعدّ مجموعة beIN SPORTS الوجهة المستحبة في العالم أجمع عموماً والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاهدة أهم مباريات اليوم نظراً للكم الهائل من البطولات التي تملك حقوق نقلها حصرياً بعد النجاح الهائل الذي حققته على جميع المستويات.

أهم مباريات اليوم (الأسبوع الأخير من أغسطس) الفريق الأول الفريق الثاني المسابقة اليوم الساعة بارما يوفنتوس الدوري الايطالي السبت 19.00 ريال مدريد بلد الوليد الدوري الإسباني السبت 20.00 ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي السبت 19.30 شالكه بايرن ميونيخ الدوري الألماني السبت 19.30 برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني الأحد 22.00 باريس سان جيرمان تولوز الدوري الفرنسي الأحد 22.00 النصر السعودي السد القطري دوري أبطال آسيا الإثنين 20.45 الاتحاد السعودي الهلال السعودي دوري أبطال آسيا الثلاثاء 20.45 نيس مرسيليا الدوري الفرنسي الأربعاء 22.00 الدحيل العربي الدوري القطري الخميس 19.20 ميتز باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الجمعة 21.45

وتتوزع أهم المباريات التي تقوم قنواتنا في بثها بين الدوريات الخمسة الكبرى (الإنكليزي والإيطالي والإسباني والفرنسي والألماني) ودوري أبطال أوروبا ويوربا ليغ على صعيد الأندية، كما تملك beIN SPORTS الحقوق الكاملة لنقل العديد من النشاطات الدولية في القارات الخمس.

ولا يتوقف بثنا على مباريات كرة القدم وحسب، بل يتعدى ذلك إلى بعض ألعاب الكرات الأخرى إضافة إلى ألعاب رياضية مختلفة تلقى اهتماماً واسعاً لدى متابعي الرياضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

طرق مشاهدة أهم مباريات اليوم



ويسبق معظم أهم مباريات اليوم استديوهات تحليلية يتناول من خلالها ضيوف beIN SPORTS وضع الفرق المتبارية قبل المباراة وطرق لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية كل مباراة.

وستبث أهم مباريات اليوم تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من أهم مباريات اليوم أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



