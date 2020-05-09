مسلسل المنتخب الأميركي للسيدات لا يزال مستمراً!

تقدم المنتخب الأميركي للسيدات في كرة القدم الجمعة باستئناف للحكم الصادر في دعوى المساواة في الأجور مع نظرائهن الرجال، وذلك بعدما رفض قاض فدرالي الجمعة الماضي دعواهن ضد الاتحاد المحلي للعبة في هذا الشأن.

وفي القرار المؤلف من 32 صفحة، رفض القاضي في لوس أنجليس حجة التمييز في الأجور التي تقدمت بها اللاعبات في الثامن من آذار/مارس الماضي، وذلك لأنهن رفضن سابقاً خلال مفاوضات اتفاق المساومة الجماعي عرضاً بتعديل أجورهن لتصبح قريبة مما يتقاضاه لاعبو منتخب الرجال.

وفي بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الجمعة، أوضحت المتحدثة باسم منتخب السيدات مولي ليفينسون بأن بطلات العالم يرغبن بتقاضي أجور أعلى من الرجال استناداً إلى نتائجهن، مضيفة "الأجر المتساوي يعني أن تنال اللاعبات نفس المبلغ الذي يتقاضاه الرجال عند الفوز بمباراة".

ورأت أن "الحجة بأن السيدات يحصلن على أجر كاف إذا حصلن على نفس المبلغ تقريباً على الرغم من أن عدد المباريات التي يفزن بها مضاعف في أغلب الأحيان (مقارنة مع الرجال)، فذلك يعني أن الأجر ليس متساوياً".

وتابعت "الحجة بأن إجازة الأمومة هي نوع من بديل لجعل أجور السيدات متناسبة مع معدل الفوز بالمباريات مقارنة مع الرجال، ليست صحيحة ولا عادلة ولا متساوية. اليوم، نحن بصدد تقديم طلب للسماح لنا بالطعن الفوري في قرار محكمة المقاطعة (لوس أنجليس)..."

وتطالب لاعبات المنتخب الأميركي اللواتي يسيطرن على كرة القدم العالمية بمتأخرات في الرواتب بقيمة 66 مليون دولار بموجب قانون المساواة في المكافآت.

وحددت اللاعبات هذا المبلغ على أساس الفوارق بين المكافآت التي وزعها الاتحاد الدولي (فيفا) خلال كأس العالم للرجال والسيدات.

وحصل المنتخب الأميركي للسيدات على ستة ملايين دولار لفوزه ببطولتي العالم 2015 و2019.

وتم رفع دعوى التمييز الجندري في ما يتعلق بعدم المساواة في الأجور وظروف العمل بين اللاعبات واللاعبين في 8 آذار/مارس من قبل 28 لاعبة.

وتصدرت قضية المساواة في الأجور وظروف العمل العناوين خلال مونديال فرنسا 2019 الذي تألق فيه منتخب الولايات المتحدة وتوج بطلاً للعالم للمرة الثانية توالياً والرابعة من أصل ثماني بطولات، وذلك بفوزه في النهائي على هولندا 2-صفر.

واتخذ الإجراء القانوني منعطفاً حاداً منذ شهرين، عندما أبرز ملف قدمه محامو الاتحاد المحلي حجة أن اللعب في المنتخب الوطني للرجال يتطلب مستوى مهارة أعلى وسرعة وقوة وتحمل مسؤولية أكبر.

وأثارت هذه الكلمات سخطاً فورياً وواسعاً من جانب اللاعبات، بينهن النجمة ميغان رابينو التي اتهمت الاتحاد المحلي بـ"التحيز الجنسي الصارخ".

واضطر رئيس الاتحاد كارلوس كورديرو إلى الاستقالة وحلت محله نائبته سيندي بارلو كون، وهي لاعبة دولية سابقة، قامت بعد ذلك بسحب الحجة المزعجة، لتهدئة الموقف.

ولا ينحصر التمييز في المعاملة بالمكافآت والأجور بل يطال أيضاً ظروف العمل، فبين عامي 2014 و2017، لعب منتخب السيدات 21% من مبارياته البيتية على العشب الاصطناعي، مقابل 2% فقط لمنتخب الرجال.





