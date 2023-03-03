مستشفى "سبيتار" يتأهّب لتنظيم المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

تنطلق السبت فعاليات المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الدوحة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2023 بفندق ويستن الدوحة، وبمشاركة أزيد من 600 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ويُنظم المؤتمر الطبي بالشراكة بين الاتحادين الآسيوي والقطري لكرة القدم ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي - وهو أول مركز من شبكة مراكز التميز الطبي التابعة للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يستضيف هذا المؤتمر المرموق.

المؤتمر الطبي الرئيسي الذي ينطلق غداً السبت ويستمر إلى غاية الاثنين 6 مارس، يتضمن محاضرات وندوات وعروض ملصقات وورش عمل طبية، كما سيسلط الضوء على أهم قضايا الطب الرياضي وكيف تطورت اللعبة من حيث التنوع والشمول.

و يشارك ويحاضر في المؤتمر أزيد من 120 خبيرا عالميا مرموقا في مجال الطب الرياضي وعلوم الرياضة حيث سيناقشون أحدث التحديات والقضايا والتطورات في علوم الرياضة والطب.

تشمل الموضوعات الرئيسية التي سيتم عرضها في المؤتمر، إعادة التأهيل بعد الارتجاجات المرتبطة بالرياضة، والأهلية بين الجنسين، والتغذية والمكملات الغذائية، والسكتة القلبية المفاجئة، وتصوير الإصابة، والتحرش وإساءة معاملة لاعبات كرة القدم، وصحة الأسنان.

وقُبيل إنطلاق المؤتمر الرئيسي، عقدت الخميس والجمعة ( الفترة مابين 2 إلى 3 مارس) ورش عمل وجلسات تفاعلية بمشاركة قياسية من مختلف الدول، تناولت مواضيع مختلفة، الحقن الموجهة للعضلات والعظام بالموجات فوق الصوتية وطب الطوارئ لكرة القدم وأخصائيي العلاج الطبيعي الرياضي وإجراءات مكافحة المنشطات.

ركزت جلسات ديباجة الدورة السابعة للمؤتمر الطبي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي بدأت يوم الخميس ورشة عمل الحقن الموجهة بالموجات فوق الصوتية العضلية الهيكلية لمدة يومين لتسليح الأطباء بالمعارف الأساسية بالموجات فوق الصوتية.

مكنت ورشة العمل التي استمرت يومين المشاركين من تبادل المعلومات حول تشريح الموجات فوق الصوتية للجهاز العضلي الهيكلي، وجمع الخبرة العملية لتحسين رعاية الرياضيين والمرضى، والمبادئ التوجيهية بشأن تدابير مكافحة العدوى.

وشملت ورش عمل ودورات أخرى قبل المؤتمر محاضرات وعروضاً توضيحية وجلسات عملية وحلقات نقاش على مدار اليومين. وقد أقيمت هذه الفعاليات في قاعة المحاضرات بسبيتار ومركز تدريب الجراحة الرياضية التابع للمستشفى، وأكاديمية أسباير، ومختبر قطر لمكافحة المنشطات.

تضمنت الدورة طب الطوارئ لكرة القدم موضوعات مثل السكتة القلبية المفاجئة والإصابات بينما تناول أخصائي العلاج الطبيعي الرياضي احتياجات لاعبات كرة القدم من منظور أخصائي العلاج الطبيعي الرياضي.

على غرار المؤتمر الأخير في مدنية تشينغدو الصينية في عام 2019، سوف يستضيف حدث هذا العام أيضاً جوائز الاتحاد الآسيوي الطبية، حيث سيتم تكريم أطباء الفرق وأخصائيي العلاج الطبيعي تقديراً لمساهماتهم في تقدم كرة القدم.

يعقد المؤتمر الطبي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل أربع سنوات، حيث كانت النسخة الأولى في عام 1995 في طوكيو باليابان، وتشهد كل نسخة منذ ذلك الحين استجابة متزايدة، مع تزايد عدد الحضور بشكل مُطرد.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الطبي السابع بالاتحاد الآسيوي يحظى بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والحركة الأولمبية والهيئات الرياضية والطبية الدولية.