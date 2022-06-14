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كرة القدم

مساواة بالمكافآت بين اللاعبين واللاعبات في إسبانيا

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعبات المنتخب الأول سيحصلن على نفس المكافآت التي يحصل عليها منتخب الرجال كجزء من اتفاقية جديدة حتى 2027.

AFP

وستشهد الصفقة حصول اللاعبات على أموال من ترتيبات الرعاية المستقبلية والدخل من حقوق الصورة.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم
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