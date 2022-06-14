مساواة بالمكافآت بين اللاعبين واللاعبات في إسبانيا

من قبل beIN SPORTS June 14, 2022 20:58 أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعبات المنتخب الأول سيحصلن على نفس المكافآت التي يحصل عليها منتخب الرجال كجزء من اتفاقية جديدة حتى 2027.