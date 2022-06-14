مساواة بالمكافآت بين اللاعبين واللاعبات في إسبانيا من قبل beIN SPORTS June 14, 2022 20:58 أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعبات المنتخب الأول سيحصلن على نفس المكافآت التي يحصل عليها منتخب الرجال كجزء من اتفاقية جديدة حتى 2027. AFP وستشهد الصفقة حصول اللاعبات على أموال من ترتيبات الرعاية المستقبلية والدخل من حقوق الصورة. الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق المنتخب التونسي يتوّج بكأس كير اقرأ التالي الخميس اختيار المدن المضيفة لم اقرأ - آخر الأحداث June 14, 2022 23:06 كريس وود: "نشعر بخيبة أمل كبيرة" June 14, 2022 22:54 ملخص مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا June 14, 2022 22:49 جويل كامبل متأثراً بدموعه: "تعبنا للوصول إلى هنا" June 14, 2022 22:36 نافاس: "استحقينا هذا التأهل" June 14, 2022 22:15 معاقبة بوردو إدارياً بإسقاطه إلى الدرجة الثالثة June 14, 2022 21:52 كوستاريكا تكمل عقد المتأهلين إلى مونديال 2022 June 14, 2022 21:06 الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم June 14, 2022 21:01 الخميس اختيار المدن المضيفة لمونديال 2026 June 14, 2022 20:58 مساواة بالمكافآت بين اللاعبين واللاعبات في إسبانيا June 14, 2022 20:17 منتخب الأردن يتأهل إلى كأس آسيا 2023