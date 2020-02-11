وقال ستيليوس بيستاس متحدث باسم الحكومة اليونانية الثلاثاء إنه "من المتوقع أن يساهم تشيفرين وكلارك في رص الصفوف كي نتمكن من إعادة هيكلة كرة القدم اليونانية".

هذا ودخلت الحكومة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس في نزاع بين اثنين من كبار الأندية في البلاد، باوك تيسالونيكي حامل اللقب وأولمبياكوس بيرايوس العريق الأكثر تتويجاً باللقب (44).

وأوصت لجنة الرياضة المحترفة اليونانية في وقت سابق بإنزال باوك إلى الدرجة الثانية على خلفية مزاعم ملكية مشتركة مع نادي كسانتي من الدرجة الأولى أيضاً.

وقد اتهم أولمبياكوس رئيس نادي باوك إيفان سافيديس بامتلاك حصة في كسانتي من خلال عضو في العائلة، وهي مزاعم نفاها سافيديس.

ووصف نادي مدينة تيسالونيكي الاتهامات بـ"مخطط" يديره غريمه التقليدي ومتصدّر الدوري الحالي أولمبياكوس.

وفي مسعى لتهدئة غضب باوك، عدلّت الحكومة قانوناً يقضي بخصم النقاط كعقاب لناد مملوك من أطراف عدة بدلاً من الهبوط، وبموجبه سيخصم من باوك ثاني الترتيب بفارق نقطتين فقط عن أولمبياكوس، بين 5 و10 نقاط بدلاً من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

إلا أن النزاع لا يزال قائماً في وقت لم يجتمع فيه الاتحاد اليوناني لكرة القدم لمناقشة المسألة، في حين أن أي تغييرات ممكنة يجب أن تحظى بموافقة الاتحاد الدولي للعبة.