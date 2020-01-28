مسؤولو بايرن يطالبون بإعادة مولر إلى منتخب ألمانيا

وكان لوف فجر مفاجأة في آذار/مارس الماضي عندما أعلن استبعاد مولر مع زميليه المتوجين بلقب مونديال 2014 ماتس هوملز وجيروم بواتنغ.

وحاول لوف إعادة بناء المنتخب الذي تلقى صفعة موجعة في مونديال روسيا 2018 حيث خرج من دور المجموعات. وقال مولر رداً على استبعاده في آذار/مارس الماضي "المباراة لم تنته بعد".

وانتقد آنذاك لوف قائلاً إن الطريقة التي أبلغ فيها بالقرار "لا يوجد فيها أي تقدير" بعد 100 مباراة دولية سجلت فيها 38 هدفاً.

ووقعت ألمانيا في مجموعة نارية ضمن كأس أوروبا تضم فرنسا بطلة العالم والبرتغال حاملة اللقب.

لكن هناك دعوات لإعادة ضم مولر لمواجهتي إيطاليا وإسبانيا في آذار/مارس ودياً، نظراً لتألق ابن الثلاثين عاماً راهناً.

ساهم في صناعة 12 هدفاً هذا الموسم في الدوري، وهو الرقم الأعلى في الدرجة الأولى، كما سجل أربعة أهداف في آخر سبع مباريات لبايرن.

ويتألق مولر بعد حلول المدرب هانزي فليك بدلاً من الكرواتي نيكو كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

قال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه "يستمتع توماس بصيف هندي، وهذا هام لنا، نحتاج لأهدافه وتمريراته الحاسمة".

تابع "من حيث المبدأ لا أريد توجيه أية نصيحة ليواكيم لوف. أقول دوماً أن أي لاعب يقدم مستويات جيدة، وآمل أن يستمر توماس على هذا النحو، ربما هناك فرصة لإعادة التفكير".

بدوره، كان رئيس بايرن هربرت هاينر أكثر صراحة "كل فريق بحاجة لتوماس مولر، ولا يهم إذا كان في ميونيخ أو في كأس أوروبا".

وأشارت استطلاعات رأي في صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار وموقع "سبورت 1" إلى أن 70 % من المشجعين يؤيدون عودة مولر إلى المنتخب الوطني في كأس أوروبا 2020.

كما يتألق هوملز (31 عاماً) في مركز قلب الدفاع مع وروسيا دورتموند، ودعا البعض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى إعادة ضمه إلى المنتخب.

وألمح مدير المنتخب أوليفر بيرهوف آنذاك إلى أن الباب مفتوح لهوملز ومولر، لكنه كشف أن "لا مناقشات" حول عودة هوملز إلى التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس أوروبا في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبصرف النظر عن كأس أوروبا، سيخوض الثنائي هوملز ومولر بطولة كبرى بعد تسميتهما ضمن التشكيلة التمهيدية لألمانيا التي تخوض أولمبياد طوكيو 2020.