مدرب سوريا يعلن استبعاد فراس الخطيب بشكل دائم

وقال إبراهيم لوكالة فرانس برس الثلاثاء "كانت مباراة الفيليبين في الجولة الأولى من التصفيات المشتركة التي شارك فيها فراس لمدة 80 دقيقة وسجل فيها هدفاً من الأهداف الخمسة، المحطة الأخيرة في مسيرته مع منتخب سوريا"، علما بأن المباراة انتهت بفوز "نسور قاسيون" 5-2.

وعن أسباب استبعاد اللاعب البالغ 37 عاما، قال إبراهيم: "اجتمعت مع فراس بحديث ودّي للغاية واتفق مع رأيي بأن وقت الاعتزال اقترب وأنه لن يكون ضمن تشكيلة سوريا في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنه لا يلعب الآن مع أي فريق".

وأضاف "اقتنع فراس بأسباب استبعاده، سيما في المرحلة القادمة أمام جزر المالديف وغوام التي ستشهد عودة عدة لاعبين مؤثرين للمنتخب في مقدمتهم مهاجم الهلال السعودي عمر خريبين".

وكان الخطيب قد قال مؤخراً لبرنامج "بين الشوطين" الرياضي في الكويت، رداً على سؤال عن اعتزاله "إلى الآن لا قرار، إلى الآن أنا لاعب".

أضاف "يمكن أن أكون موجوداً في مباراتي المنتخب الشهر القادم. يمكن أن أكون ويمكن ألا أكون، بحسب قرار المدرب"، مضيفا بأن الأخير "يرى أنه نظراً لعدم وجود نادٍ في الفترة السابقة، ثمة احتمال ألا يستدعيني".

ودافع الخطيب عن أندية سورية عدة في مسيرته التي بدأت في نادي الكرامة الحمصي، قبل أن يخوض في تجربة عربية متنقلة بين أندية مختلفة أبرزها في الكويت، حيث دافع توالياً منذ العام 2014 عن ألوان العربي والكويت والسالمية الذي أمضى معه الموسمين الماضيين.

كما خاض خلال مسيرته تجربة مع شنغهاي شينخوا الصيني.

وابتعد الخطيب عن المنتخب منذ منتصف عام 2012، وعاد إلى صفوفه في أواخر العام 2017 ليشارك في تصفيات مونديال روسيا 2018 حاملاً شارة القيادة.

وقال المهاجم المخضرم: "عدنا إلى المنتخب كي نسعد الشعب السوري بعد الفترة الصعبة والطويلة التي عاشها داخل البلاد وخارجها (النزاع الذي بدأ عام 2011). يتمثل همنا الوحيد في إسعاد الجماهير الرياضية وغير الرياضية لأن السوريين بأجمعهم سيسعدون بالإنجاز في حال وصلنا إلى المونديال".

والخطيب هو الهداف التاريخي لمنتخب سوريا برصيد 37 هدفاً، بفارق أربع أهداف أمام المهاجم الدولي السابق رجا رافع. كما أنه واحد من سبعة لاعبين في العالم شارك مع منتخب بلاده ست مرات في تصفيات المونديال، من كأس العالم 2002 وحتى 2022.

ويخوض المنتخب مباراتيه المقبلتين ضمن منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية، الأولى ضد جزر المالديف في 10 تشرين الأول/أكتوبر، والثانية ضد غوام في 15 منه.

