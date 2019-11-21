مدرب بلجيكا يريد حسم تمديد عقده قبل حزيران/يونيو المقبل

أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المرتبط حتى 2020 مع المنتخب البلجيكي لكرة القدم الخميس أنه يريد حسم تمديد عقده قبل "حزيران/يونيو" المقبل وانطلاق نهائيات كأس أوروبا.

وقال مارتينيز (46 عاما) في حديث لصحيفة "هيت لاتست نيوز" الفلامانية "بالنسبة لي، يجب أن نتحدث عن مستقبلي قبل (حزيران) يونيو. لا أريد أي تشتيت (للتركيز) خلال المسابقة".

واعتبر مارتينيز الذي استلم الادارة الفنية لمنتخب "الشياطين الحمر" في آب/أغسطس 2016، أنه "كان صفقة جيدة جدا حتى الآن (للاتحاد البلجيكي)"، مضيفا "كنت وفيا جدا للاتحاد البلجيكي في السنوات الثلاث الماضية. الآن الأمر مختلف لأن عقدي ينتهي. سيتعين علي وضع العروض المختلفة في الميزان، رياضيا وماليا".

وتابع "أولاً أريد انتظار عملية سحب قرعة النهائيات ووضع برنامج الاستعداد" لنهائيات كأس أوروبا 2020. بعد ذلك يمكننا الجلوس بسرعة على طاولة المفاوضات".

وبعد تمديد عقده للمرة الاولى صيف العام الماضي قبل انطلاق مونديال روسيا 2018 حيث حققت بلجيكا افضل نتيجة لها في العرس العالمي باحتلال المركز الثالث، قاد مارتينيز الشياطين الحمر الى صدارة مجموعته في تصفيات 2020 بالعلامة الكاملة في 10 مباريات، وهو رقم قياسي أيضا لبلجيكا.