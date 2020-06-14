مدرب بكين جوان منزعج من تدريب فريقه عن بعد



ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية يوم الأحد عن جنيسيو قوله: "الوضع يبعث على الإحباط والأمر أصبح أكثر سوءاً".



وكان من المقرر انطلاق الموسم الجديد للدوري الصيني الممتاز في شباط / فبراير الماضي وحتى الآن لم يتقرر بعد موعد لانطلاق الموسم.



وأضاف المدرب الفرنسي: "أتعامل مع الفريق عن بعد من خلال الهاتف أو تقنية الفيديو".



ونجح بعض أفراد الطاقم الفني ومنهم المدرب المساعد روبير دوفيرن في الوصول إلى الصين قبل نحو شهرين وتمكنوا من العودة إلى ممارسة عملهم بعد الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين.



وقال جنيسيو الذي تولى المهمة في تموز / يوليو الماضي وقاد الفريق للحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي: "لم يتمكن خمسة أو ستة مدربين أجانب من العودة (إلى الصين) إلى جانب عدد كبير من اللاعبين".



وأشار المدرب الفرنسي أيضاً إلى أنّ هذا الوضع يسبب له وللاعبين معاناة نفسية.