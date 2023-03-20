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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

مدرب إسبانيا يستدعي إيغليسياس وبينو

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استعان مدرب إسبانيا الجديد لويس دي لا فوينتي ببورخا إيغليسياس ويريمي بينو من أجل المباراتين المقبلتين للمنتخب في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد نظيريه النروجي والإسكتلندي.

Reuters

ويحل الثنائي في التشكيلة بدلاً من لاعب وسط برشلونة بيدري ومهاجم فياريال جيرار مورينو اللذين انسحبا بسبب الإصابة.

وسجل إيغليسياس الأحد هدف فوز فريقه ريال بيتيس على ريال مايوركا 1-صفر في الدوري الإسباني، فيما مرّر بينو كرة الهدف الذي سجله خوسيه موراليس في فوز فياريال على مضيفه أوساسونا 3-صفر.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس أوروبا المقررة صيف 2024 في ألمانيا، بمواجهة النرويج السبت، قبل السفر الى غلاسكو للقاء اسكتلندا بعدها بثلاثة أيام.

وستكون مباراة النروج الاختبار الأول لدي لا فوينتي كمدرب للمنتخب الإسباني خلفاً للويس إنريكي الذي أقيل بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 على يد المغرب بركلات الترجيح.

وبعد المباراتين في مستهل تصفيات كأس أوروبا، سيكون دي لا فوينتي أمام فرصة قيادة إسبانيا الى لقب دوري الأمم الأوروبية حيث تلتقي في 15 حزيران/يونيو مع إيطاليا في نصف النهائي، على أن تواجه في النهائي، بحال فوزها على أبطال أوروبا 2020، كرواتيا أو هولندا التي تستضيف المربع النهائي من النسخة الثالثة لهذه المسابقة القارية.

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