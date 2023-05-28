محمد صلاح يقود قائمة منتخب مصر أمام غينيا

وتصدر محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنكليزي التشكيلة التي تستعد لمواجهة غينيا في 14 حزيران/يونيو المقبل في المغرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة العام القادم والتي تستضيفها كوت ديفوار، ومواجهة جنوب السودان ودياً على ملعب القاهرة الدولي في 18 منه.

وضمت القائمة سبعة لاعبين محترفين هم إلى جانب صلاح كل من أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) ومحمود حسن "تريزيغيه" (طرابزون سبور التركي) وأحمد حمدي (مونتريال الكندي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) وعمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني) وسام مرسي (ايبسويتش تاون الانكليزي).

وغاب عن قائمة المحترفين كل من محمد النني (أرسنال الانكليزي)، وطارق حامد (الاتحاد السعودي)، وأحمد حسن "كوكا" (الانيا سبور التركي) وإمام عاشور (ميتلاند الدنماركي) بسبب الإصابة.

وأسند الاتحاد الإفريقي (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني بقيادة دانييل ناي لاريا.

ويتبقى للفراعنة مباراتان أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن مشواره في التصفيات الحالية.