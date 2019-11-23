محمد صلاح "يغرد" للمنتخب الأولمبي

عبرّ صلاح عن سعادته بفوز منتخب بلاده باللقب الإفريقي على حساب كوت ديفوار 2-1 بعد التمديد معتبراً أن ما وصل إليه المنتخب الأولمبي كان مستحقاً.

كما أشاد مهاجم ليفربول الإنكليزي بالجماهير التي غصت بها مدرجات وأركان "ستاد القاهرة" متمنياً أن تعود الجماهير المصرية لتزويق الملاعب بحضورها للمباريات.

ومن المرجح أن يكون محمد صلاح ضمن كتيبة المنتخب الأولمبي الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن نجح المنتخب اليافع في حصد بطاقة التأهل بوصوله لنهائي كأس أمم افريقيا تحت 23 عاماً والذي أقيم على أرض الكنانة.

ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما. pic.twitter.com/GqbRGuYltb — Mohamed Salah (@MoSalah) November 22, 2019



