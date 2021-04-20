محكمة مدريدية تقضي بمنع اتخاذ إجراءات ضد دوري السوبر الأوروبي

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها "تأمر فيفا وبويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحافي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم".







