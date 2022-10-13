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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

محكمة التحكيم الرياضي ستنظر في طعن تشيلي بحسب رويترز

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قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الخميس إنّ محكمة التحكيم الرياضية ستنظر في الطعن الذي قدمه الاتحاد التشيلي لكرة القدم على قرار (الفيفا) السماح بمشاركة الإكوادور في كأس العالم  في الرابع والخامس من نوفمبر المقبل.

Reuters


ورفض الفيفا في وقت سابق هذا الشهر طعناً في قضية اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيو الذي تقول تشيلي إنّه لم يكن مؤهلاً للعب في التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.

وخاض كاستيو ثماني مباريات مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم ولعب مرتين أمام تشيلي.  

واحتلت الإكوادور المركز الرابع لتتأهل لكأس العالم، وستواجه قطر صاحبة الضيافة في مباراة الافتتاح، بينما أخفقت تشيلي في التأهل بعد أن جاءت في المركز السابع.  

ونفت الإكوادور أن كاستيو غير مؤهل للعب بقميصها.  

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أنها قبلت طعناً أيضاً من اتحاد بيرو، إذ احتلت بيرو المركز الخامس لتفقد فرصة التأهل المباشر ثم خسرت من أستراليا في الملحق.  

واتصلت رويترز بالمحكمة الرياضية للتعليق. ورفض الفيفا التعليق.  

ومن المتوقع صدور قرار بحلول العاشر من نوفمبر قبل أيام من انطلاق كأس العالم.
 

منتخب الإكوادور تشيلي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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