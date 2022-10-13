محكمة التحكيم الرياضي ستنظر في طعن تشيلي بحسب رويترز



ورفض الفيفا في وقت سابق هذا الشهر طعناً في قضية اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيو الذي تقول تشيلي إنّه لم يكن مؤهلاً للعب في التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.



وخاض كاستيو ثماني مباريات مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم ولعب مرتين أمام تشيلي.



واحتلت الإكوادور المركز الرابع لتتأهل لكأس العالم، وستواجه قطر صاحبة الضيافة في مباراة الافتتاح، بينما أخفقت تشيلي في التأهل بعد أن جاءت في المركز السابع.



ونفت الإكوادور أن كاستيو غير مؤهل للعب بقميصها.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أنها قبلت طعناً أيضاً من اتحاد بيرو، إذ احتلت بيرو المركز الخامس لتفقد فرصة التأهل المباشر ثم خسرت من أستراليا في الملحق.



واتصلت رويترز بالمحكمة الرياضية للتعليق. ورفض الفيفا التعليق.



ومن المتوقع صدور قرار بحلول العاشر من نوفمبر قبل أيام من انطلاق كأس العالم.

