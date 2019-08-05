العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

محرز خارج تشكيلة الـ"سيتي" خوفاً من فحص المنشطات

من قبل

كشف المدرب الإسباني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا أنه أبقى الجزائري رياض محرز خارج تشكيلة مباراة درع الاتحاد الإنكليزي تخوفاً من السقوط في فحص المنشطات.

REUTERS

وعاد الجزائري البالغ من العمر 28 عاماً إلى تمارين سيتي الجمعة بعد أن شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أحرز لقبها على حساب السنغال، وكان يرغب بشدة في المشاركة ضد ليفربول بحسب ما أفاد غوارديولا بعد مباراة الأحد في "ويمبلي".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن لاعب ليستر سيتي السابق تناول أدوية لمعالجة مشكلة في عينيه، لكن الطاقم الطبي للفريق لا يعلم ما نوع هذه الأدوية، ولهذا السبب قرر الفريق عدم المخاطرة تجنباً لسقوط لاعبه في فحص المنشطات.

وقال غوارديولا "رياض تناول دواء ما، بقدر قليل، لكننا لا نعلم ما تناوله وبالتالي خضوعه لفحص منشطات فيه مخاطرة. الأطباء لا يعلمون ما هو الدواء ولهذا السبب لم يلعب. أمل أن يكون على ما يرام عندما نحل على وست هام السبت" في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورغم المجهود الكبير الذي بذله مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، كشف غوارديولا بأن "رياض اتصل بي مباشرة بعد أن توج باللقب وقال بأنه يريد اللعب ضد ليفربول، فأجبته بأنه موضع ترحيب".

                  
                  
 

رياض محرز
السابق برشلونة يغلب أرسنال في خوان غا
اقرأ
برشلونة يغلب أرسنال في خوان غامبر
التالي برشلونة يعلن غياب ميسي عن جولت
اقرأ
برشلونة يعلن غياب ميسي عن جولته التحضيرية بسبب الإصابة

آخر الأحداث