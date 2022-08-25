مجموعة beIN الإعلامية والتحالف من أجل الإبداع والترفيه يغلقان 9 مواقع قرصنة جديدة في مصر

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه، والتحالف من أجل الابداع والترفيه، التحالف العالمي الذي يهدف الى مكافحة القرصنة الرقمية، عن اغلاق تسعة مواقع قرصنة غير قانونية من قبل أجهزة الأمن المصرية.

شارك في العملية 16 ضابطا من الشرطة، وحازوا دعماً من وزارة الداخلية المصرية. وقد أسفرت العملية عن اعتقال اثنين من مشغلي المواقع – ومصادرة نطاقات الانترنت الخاصة بهم، وجميع أصول ومعدّات تكنولوجيا المعلومات التابعة لهم.

ويأتي هذا الاجراء ليسلط الضوء على الجهود الجماعية المتواصلة لـ beIN والتحالف من أجل الابداع والترفيه للتصدي للقرصنة غير القانونية للمحتويات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وفي يونيو الماضي، أشادت المجموعتان بالإنجازات التي حققتها السلطات والإجراءات المتخذة التي أسفرت عن اغلاق 18 موقعاً اضافياً من مواقع القرصنة، ليصل العدد الإجمالي للمواقع غير القانونية التي أغلقت في مصر حتى اليوم ما مجموعه 27 موقعا.

وبهذه المناسبة قال السيّد جان فان فورن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس حماية المحتوى العالمي لجمعية الأفلام السينمائية ورئيس التحالف من أجل الابداع والترفيه: "يعرب التحالف من أجل الابداع والترفيه وbeIN عن امتنانهما لوزير الداخلية في الحكومة المصرية ومدير الإدارة العامة لمباحث المصنّفات وحقوق الملكية الفكرية على جهودهم المبذولة لإنجاح هذه العملية وإيلاء الأولوية لمكافحة القرصنة باعتبارها جرماً جزائياً. نحن نتطلع الى الاستمرار في تعاوننا الوثيق طيلة فترة الملاحقة القانونية لهذه القضية".

وأضاف: "نحن في التحالف من أجل الابداع والترفيه بالتعاون مع beIN نتبع نهجاً نشطا في التصدي للقرصنة، وتخصيص إجراءاتنا لمكافحة مختلف أساليب القرصنة بشكل أكثر فعالية - في مصر، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة، وعلى مستوى العالم. إنها الخطوات الأولى للعمل الذي ننوي القيام به معا للذهاب بهذه العمليات غير القانونية إلى العدالة."

من جهته، قال المتحدّث باسم beIN: "من الواعد أن نشهد استمرار عمليات مكافحة القرصنة في مصر. إنه انتصار آخر لعشاق الرياضة واللاعبين والأندية من جميع المستويات وفي جميع أنحاء العالم. كما إن مجموعة beIN الإعلامية مصممة على الاستمرار في دعم مكافحة القرصنة في جميع أنحاء المنطقة لحماية الدوريات الرياضية وكذلك زملائها من هيئات البث العالمية. كما يسرنا ان نرى تطوراً في شراكتنا مع التحالف من اجل الابداع والترفيه، والفائدة الكبيرة التي ستنعكس ايجاباً على أصحاب المصلحة في العالم الرياضي من جراء هذه العملية النوعية".

اليكم المواقع التسعة التي تم اغلاقها في هذه العملية النوعية:

• yalla-shoot.today: تمّ تشغيل الموقع في ديسمبر من عام 2018، وقد كان واحدا من أكثر مواقع البث المباشر لكرة القدم شعبية في العالم العربي، مع ما مجموعه 125 مليون زيارة خلال العامين الماضيين وما يزيد عن 5 ملايين زيارة شهرية خلال هذه الفترة.

• yalla-shoot-kora.com: تمّ تشغيل الموقع في يوليو من عام 2018، وقد كان أحد مواقع البث المباشر لمباريات كرة القدم التي تحظى بشعبية عالية في المنطقة، بلغ متوسطها ما يزيد عن نصف مليون زيارة شهريا وما مجموعه 14.5 مليون زيارة خلال العامين الماضيين.

• yalla-shoot-arabia.com: تمّ تشغيل الموقع في مارس من عام 2020، وهو موقع آخر للبث المباشر لكرة القدم يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، مع ما مجموعه 7.3 مليون زيارة، أي ما معدله 290.000 زيارة شهرية على مدى العامين الماضيين.

• yalla-shoot-arabia.net: تمّ تشغيل الموقع في مارس من عام 2021، وكان واحدا من أكثر مواقع البث المباشر لكرة القدم شعبية في المنطقة، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات 7.511 مليون زيارة خلال العامين الماضيين وما يقارب 600.000 زيارة شهرية خلال هذه الفترة.

• hdkoora.com: تمّ تشغيل الموقع في أوائل عام 2018، وهو موقع بث مباشر لكرة القدم يحظى بشعبية في المنطقة، حيث بلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية ما يقارب 600.000 زيارة شهرية وما مجموعه 11.6 مليون زائر في السنوات الثلاث الماضية.

• kooora4k.com: تمّ تشغيل الموقع في مارس من عام 2021، وقد كان أحد مواقع البث المباشر لكرة القدم، مع ما مجموعه 5.000 زيارة خلال العامين الماضيين.

• korawatch.com، وkooralive-online.com، وalqnassport.com: تمّ تشغيل المواقع في مارس من عام 2021، ، وكان كل من korawatch.com و kooralive-online.com من مواقع البث المباشر لكرة القدم.

وقد وصلت جميع المواقع الى المستخدمين في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وتونس، وذلك بالإضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية والمشاهدين الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم. كما استقطبت هذه المواقع ما يقارب 166 مليون زائراً على مدى العامين الماضيين، عبر المواقع الرياضية والترفيهية التي تقدم محتويات مباشرة، مم أمّن مصدراً مشتركاً للمستهلكين لمشاهدة المحتويات الرياضية بوسائل غير قانونية.

انضمت beIN الى التحالف من أجل الابداع والترفيه في أبريل من عام 2021، حيث تمكنت حتى الآن من تحقيق العديد من الإنجازات للتحالف العالمي من أجل مكافحة القرصنة. وفي يونيو الفائت، ساهمت beIN والتحالف في إزالة 18 موقعاً آخراً من أكبر مواقع قرصنة المحتوى الرياضي المباشر بشكل غير قانوني في القاهرة:

• goalarab.com

• yalla-shoot-7sry.com

• yalla-shoot.us

• yallashoot-news.com

• kooora4star.com

• matchkoora.com

• goal-cairo.net

• al3in.news

• goalarab.live

• new-yalla-shoot.com

• yalla-shoot.net

• yallashootnew.com

• yalla-live.us

• livehd7.today

• tab3live.us

• yalla-live-new.com

• yalla-shoot.club

• kora.lmsthnan.com

باعتبارها أحد أفضل مزوّدي المحتويات الرياضية والترفيهية في أكثر من 40 اقليماً حول العالم، انضمت مجموعة beIN الإعلامية الى التحالف من أجل الابداع والترفيه كجزء من جهودها المستمرة للقضاء على قرصنة المحتوى العالمي. وتبقى القرصنة اليومية للبرامج والمحتويات الرياضية تشكل تهديداً حقيقياً لسوق الخدمات المرخصة.