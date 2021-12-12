مجموعة beIN الإعلامية تفوز بجائزة أفضل شركة بث لعام 2021

وفازت مجموعة beIN الإعلامية بجائزة أفضل شركة بث لعام 2021 المقدمة من رابطة التجارة الدولية لصناعة البث والإعلام "TheIABM".

ونالت مجموعة beIN الإعلامية الجائزة بعد تغطيتها الاستثنائية لبطولة أمم أوروبا 2020، والتي أعادت الشغف بالرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها.

وجاء في الموقع الرسمي لرابطة التجارة الدولية لصناعة البث والإعلام: "أنتجت beIN Media تغطية رائعة لبطولة يورو 2020 وهو أول حدث رياضي رئيسي منذ إغلاق أذار/مارس 2020 في جميع أنحاء العالم، فعلت ذلك على الرغم من قيود كوفيد المستمرة".

وأشار الموقع إلى تحقيق beIN ما يقارب مليار مشاهدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتغطية اليومية التي وصلت لقرابة 15 ساعة وتواجد 18 مراسلاً على الأرض في 11 دولة أوروبية.