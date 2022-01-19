مباريات قوية في الدور الـ16 من مسابقة كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS January 19, 2022 10:37 أسفرت قرعة الدور الـ16 والأدوار النهائية في مسابقة كأس أمير دولة قطر في نسختها الخمسين للموسم الرياضي 2021-2022 عن مواجهات قوية ومرتقبة. twitter/@QSL هذا ما أسفرت عنه مراسم القرعة: كأس أمير دولة قطر السابق ميلان يهدر فرصة ذهبية لاعتلاء اقرأ التالي آخر الأحداث January 19, 2022 12:27 المنتخب السوداني ينهي تحضيراته لمواجهة الفراعنة January 19, 2022 12:18 مواجهة بأهداف متباينة بين غينيا بيساو ونيجيريا January 19, 2022 12:15 منتخب مصر ينشد الفوز والعبور January 19, 2022 10:47 مباراة مصر والسودان - التغطية الخاصة January 19, 2022 10:37 مباريات قوية في مسابقة كأس أمير دولة قطر January 19, 2022 08:50 انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم January 18, 2022 23:14 دورتموند يودع كأس ألمانيا من ثمن النهائي January 18, 2022 22:59 تشيلسي يواصل نزيف النقاط January 18, 2022 22:40 بوفال يتحدث عن التعادل أمام الغابون January 18, 2022 22:27 ريال بيتيس يعود إلى الانتصارات ويعزز مركزه الثالث