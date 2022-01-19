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كرة القدم

مباريات قوية في الدور الـ16 من مسابقة كأس أمير دولة قطر

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أسفرت قرعة الدور الـ16 والأدوار النهائية في مسابقة كأس أمير دولة قطر في نسختها الخمسين للموسم الرياضي 2021-2022 عن مواجهات قوية ومرتقبة.

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 هذا ما أسفرت عنه مراسم القرعة:  


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