مباريات قوية في الدور الـ16 من مسابقة كأس أمير دولة قطر

من قبل beIN SPORTS January 19, 2022 10:37 أسفرت قرعة الدور الـ16 والأدوار النهائية في مسابقة كأس أمير دولة قطر في نسختها الخمسين للموسم الرياضي 2021-2022 عن مواجهات قوية ومرتقبة.