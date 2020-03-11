مباريات دون جمهور في قطر

March 11, 2020 19:20 أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم أن تقرّر إقامة جميع مباريات كرة القدم دون حضور الجماهير اعتباراً من يوم الخميس وحتى اشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.