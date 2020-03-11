مباريات دون جمهور في قطر

وأعلن الاتحاد أن المباريات تشمل بطولة كأس الامير ودوري QNB ودوري الدرجة الثانية ودور قطر غاز للموسم الرياضي 2019/2020.
وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجماهير.
وأعلن الاتحاد أن المباريات تشمل بطولة كأس الامير ودوري QNB ودوري الدرجة الثانية ودور قطر غاز للموسم الرياضي 2019/2020.
وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجماهير.
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