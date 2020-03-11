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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

مباريات دون جمهور في قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم أن تقرّر إقامة جميع مباريات كرة القدم دون حضور الجماهير اعتباراً من يوم الخميس وحتى اشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

beIN SPORTS

وأعلن الاتحاد أن المباريات تشمل بطولة كأس الامير ودوري QNB ودوري الدرجة الثانية ودور قطر غاز للموسم الرياضي 2019/2020.

وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجماهير.

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