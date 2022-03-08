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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

مباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات مجاناً على beIN SPORTS

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أعلنت قنوات beIN SPORTS بث المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا للسيدات مجاناً، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وسيتم بث المباريات على القناة المفتوحة وقناة اليوتيوب مجاناً عبر 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

beIN SPORTS دوري أبطال أوروبا للسيدات
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