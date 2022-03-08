مباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات مجاناً على beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS March 8, 2022 12:19 أعلنت قنوات beIN SPORTS بث المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا للسيدات مجاناً، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي. وسيتم بث المباريات على القناة المفتوحة وقناة اليوتيوب مجاناً عبر 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. beIN SPORTS دوري أبطال أوروبا للسيدات السابق الفيفا يمنح اللاعبين والمدربين اقرأ التالي آخر الأحداث March 8, 2022 12:19 مباريات أبطال أوروبا للسيدات مجانا على beIN SPORTS March 8, 2022 12:06 ليفربول يسعى لتأكيد تفوقه على إنتر وحسم تأهله March 8, 2022 11:55 بايرن يرفع شعار الفوز أمام سالزبورغ March 8, 2022 11:54 أتليتيك بيلباو يستعيد توازنه ويهزم ليفانتي March 8, 2022 11:46 نوتنغهام إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي March 8, 2022 10:51 مباراة ليفربول وإنتر – التغطية الخاصة March 8, 2022 10:49 مبابي ضمن قائمة سان جيرمان المغادرة إلى مدريد March 8, 2022 09:30 تقارير تتحدث عن تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا March 7, 2022 22:21 توتنهام يضرب بقوة ويكتسح إيفرتون بخماسية March 7, 2022 21:32 الزمالك يهزم الجونة ويحقق انتصاره الثاني توالياً