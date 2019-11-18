يمكنكم الآن مشاهدة مباريات اليوم التي ستبثها قنوات beIN SPORTS في بث مباشر والتي تسعى دوماً لوضعكم في قلب الأحداث الكروية حول العالم.

وتعدّ مجموعة beIN SPORTS الوجهة المستحبة في العالم أجمع عموماً والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاهدة أهم مباريات اليوم في بث مباشر نظراً للكم الهائل من البطولات التي تملك حقوق نقلها حصرياً بعد النجاح الهائل الذي حققته على جميع المستويات.

مباريات اليوم (18/11/2019) الفريق الأول الفريق الثاني المسابقة اليوم الساعة القناة الناقلة جزر القمر مصر تصفيات كأس إفريقيا الاثنين 16.00 HD1 الاتحاد البيضاوي حسنية أغادير نهائي كأس العرش المغربي الاثنين 17.00 HD بوتسوانا الجزائر تصفيات كأس إفريقيا الاثنين 22.00 HD2 إسبانيا رومانيا تصفيات يورو 2020 الاثنين 22.45 HD6 إيطاليا أرمينيا تصفيات يورو 2020 الاثنين 22.45 HD4 ليشتنشتاين البوسنة والهرسك تصفيات يورو 2020 الاثنين 22.45 HD10

وتتوزع أهم المباريات التي تقوم قنواتنا في بثها بين الدوريات الخمسة الكبرى (الإنكليزي والإيطالي والإسباني والفرنسي والألماني) ودوري أبطال أوروبا ويوربا ليغ على صعيد الأندية، كما تملك beIN SPORTS الحقوق الكاملة لنقل العديد من النشاطات الدولية في القارات الخمس.

ولا يتوقف بثنا على مباريات كرة القدم وحسب، بل يتعدى ذلك إلى بعض ألعاب الكرات الأخرى إضافة إلى ألعاب رياضية مختلفة تلقى اهتماماً واسعاً لدى متابعي الرياضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

طرق مشاهدة أهم مباريات اليوم





ويسبق معظم أهم مباريات اليوم استديوهات تحليلية يتناول من خلالها ضيوف beIN SPORTS وضع الفرق المتبارية قبل المباراة وطرق لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية كل مباراة.

وستبث أهم مباريات اليوم تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من أهم مباريات اليوم أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



