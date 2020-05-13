مباريات الدوري النمساوي تستأنف في الثاني من يونيو

وستجرى مباريات دوري الدرجة الأولى النمساوي بدون جمهور حيث ستلعب مرحلة كل ثلاثة أيام بهدف الانتهاء من المسابقة في الأسبوع الأول من تموز/يوليو، علماً بأن الأندية عادت إلى التدريبات الجماعية يوم الجمعة الماضي مع تخفيض عدد اللاعبين المشاركين في الحصة التدريبية الواحدة.

وقال رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم بعد اجتماعه مع أندية المسابقة، اتخذنا اليوم خطوة كبيرة جداً وهي العودة إلى الملاعب مجدداً لاستكمال مباريات المسابقات المحلية.

وكانت الحكومة النمساوية قد منحت الضوء الأخضر لعودة النشاط الكروي في البلاد على أن يخضع اللاعبون إلى الفحوصات الطبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا وفي حالة التأكد من إصابة أي لاعب بـ"كوفيد19" سيتم إخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يوماُ على أن يتم إجراء تحليل آخر إضافي لباقي أعضاء فريقه.

ويتبقى في دوري الدرجة الأولى النمساوي عشر جولات في الموسم الحالي، ويتصدر فريق لاسك من مدينة لينز ترتيب فرق المسابقة أمام ريد بول سالزبورغ الفائز باللقب في المواسم الست الماضية.

وقال إبينباور رئيس الاتحاد النمساوي أيضاً في مؤتمره الصحفي اليوم إن سالزبورغ سيواجه فريق أوستريا لوستيناو من الدرجة الثانية في نهائي كأس النمسا في التاسع والعشرين من أيار/مايو الحالي.

وتعد النمسا البالغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة من أوائل الدول الأوروبية التي قامت بتخفيف إجراءات الحجر الصحي حيث قامت بهذه الخطوة الهامة في منتصف نيسان/أبريل الماضي ولم تزد أعداد المصابين بشكل كبير منذ ذلك الوقت، علماً بأن الحكومة النمساوية كانت أعلنت عن ما يقارب 16 ألف إصابة بالفيروس التاجي و624 حالة وفاة، مع تعافي أكثر من 14300 مريض.