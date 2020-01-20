مبابي يحلم بتحقيق ثلاثية تاريخية!

وجاء كلام مبابي خلال افتتاح مؤسسته الخيرية التي تضم 98 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و16 سنة ويأتون من "أوساط اجتماعية مختلفة" ليساعدهم على تحقيق "أحلامهم".

وفي سؤال عمّا هو حلمه لعام 2020 قال بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده "إحراز ثلاثية دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا والألعاب الأولمبية. سيكون الأمر لا بأس به!".

وأضاف "يبدو هذا الأمر صعب المنال في الوقت الحالي لكني سأحاول جاهداً تحقيق هذا الحلم. سأشعر بفخر كبير إذا نجحت في المساهمة في إحراز أول لقب لباريسي سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والاستمرار في مساعدة بلادي على مواصلة الانتصارات".

وعن إمكانية الدفاع عن ألوان منتخب بلاده في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو (23 تموز/يوليو الى 8 آب/أغسطس) قال مبابي "المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية أمر لا أسيطر عليه. بطبيعة الحال أود الذهاب لكن إذا قرّر النادي الذي ألعب له عدم السماح لي بالمشاركة فلن أذهب إلى المواجهة".

وسيشارك مبابي أيضاً في كأس أوروبا المقررة في أكثر من دولة أوروبية من 12 حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو أي أنه لن يستطيع الخلود إلى الراحة بينها وبين الألعاب الأولمبية سوى لأيام قليلة جداً، كما أنّ مشاركته الأولمبية ستجعله يغيب عن الانضمام إلى صفوف سان جيرمان الذي سيخوض أولى مبارياته في الدوري المحلي في الأول من آب/أغسطس.

وإذا أخذنا في عين الاعتبار ضرورة أن يذهب في إجازة أقله لثلاثة أسابيع فإنه قد لا يعود إلى صفوف فريقه قبل شهر أيلول/سبتمبر 2020.