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ما حكاية زلاتان إبراهيموفيتش مع "أستيريكس وأوبيليكس"؟

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يشارك نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش في بطولة فيلم جديد من مغامرات أستيريكس وأوبيليكس، بحسب ما أعلن اللاعب السويدي الشهير الخميس عبر حسابه على انستغرام.

REUTERS

ويجسد مهاجم نادي ميلان الإيطالي البالغ 39 عاماً شخصية رجل من حقبة الرومان يحمل اسم كايوس أنتيفيروس. وجرى الإعلان عن النبأ عبر حساب ابراهيموفيتش على انستغرام من خلال نشر صورة عليها اسم الشخصية، من دون تفاصيل إضافية.

على غرار اللاعب ابراهيموفيتش، نشر نجوم آخرون عبر حساباتهم على انستغرام صوراً عن أسماء أدوارهم في الفيلم الذي يخرجه الفرنسي غيوم كانيه.

وفي فيلمه الخامس، يجسّد كانيه شخصية أستيريكس، فيما يتولى جيل لولوش دور صديقه أوبيليكس. أما شخصية بانوراميكس فأعلن بيار ريشار أنه سيؤديها.  

 

وأُسندت شخصية كليوباترا إلى ماريون كوتيار، وهو دور تولته سابقاً مونيكا بيلوتشي، فيما يؤدي فنسان كاسيل شخصية قيصر.

وبعدما كان مقرراً تصوير مشاهد منه في الصين، أرجئ إنجاز العمل عدة مرّات بسبب الأزمة الصحية. ومع ميزانية تفوق 60 مليون يورو، سيكون هذا العمل من أضخم الإنتاجات الفرنسية في الأشهر المقبلة.
 

زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الإيطالي ميلان
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