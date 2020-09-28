ماينتس يقيل مدربه بييرلورتسر

ودفع بييرلورتسر الذي استلم الادارة الفنية للفريق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وأنقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية بقيادته الى المركز الثالث عشر، ثمن الخسارة المذلة على أرضه أمام شتوتغارت العائد هذا الموسم الى دوري الاضواء 1-4 السبت.

وقال المدير الرياضي لماينتس روفن شرويدر في بيان "الوقت الذي أمضيناه معا تميَّز بمعركة ناجحة لتفادي الهبوط وظروف العمل أصبحت صعبة بسبب وباء فيروس كورونا الجديد. يستحق أخيم بييرلورتسر احترامنا لعمله وموقفه في هذا الوقت العصيب بالنسبة لنا جميعا".

وأضاف "سيتم تدريب الفريق حتى إشعار آخر" من قبل مساعد المدرب الحالي يان موريتس ليخته.

وبات بييرلورتسر ثاني مدرب يقال من منصبه في غضون أيام قليلة في البوندسليغا بعد مدرب شالكه دافيد فاغنر.

