مانيه يوقع صور المشجعين بقميص بايرن ميونيخ

وعرضت شبكة "سكاي"، الناقل الرسمي للدوري الألماني (بوندسليغا)، لقطات تظهر اللاعب البالغ 30 عاماً يصل إلى ميونيخ قبل نقله إلى مستشفى في وسط المدينة لإجراء الفحص الطبي بإشراف طبيب بايرن.

وظهر مانيه، بطل إفريقيا مع منتخب بلاده، في قميص تمارين بايرن باللون الأحمر، وقام بتوقيع صور للمشجعين الذين كانوا ينتظرونه.

ومن المتوقع أن يكلف انتقال مانيه من ليفربول إلى "دي روتن" قرابة 41 مليون يورو (43 مليون دولار) في عقد مدته ثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه رسمياً الأربعاء في مؤتمر صحفي.

وقال مهاجم بايرن المخضرم توماس مولر الثلاثاء خلال حضوره احدى دورات الغولف "أنا سعيد لأنه (مانيه) وصل".

وقد يكون مانيه بديلاً للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرّر مراراً رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني.

وسيكون مانيه الصفقة الثالثة لبطل ألمانيا هذا الصيف بعد لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ والظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي، وكلاهما من أياكس أمستردام الهولندي.

