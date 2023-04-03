مانشيني ينتقد رفع عدد منتخبات المونديال إلى 48



وقال مانشيني الإثنين: "يتعيّن علينا تقليص عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون. أما هنا فنقوم بزيادة عددها بشكل كبير في حين يتوجب علينا تقليصها لكي يتسنى للاعبين التقاط أنفاسهم بعض الشيء".

وأضاف: "سنصل إلى لحظة سيكون فيها اللاعبون منهكون جداً".

ويرتبط مانشيني بعقد مع الاتحاد الإيطالي حتى عام 2026 موعد إقامة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيث سيشارك في هذه النسخة 48 منتخباً بدلاً من 32 ليرتفع عدد المباريات من 64 إلى 104.



وبحسب النظام الجديد، ستوزع المنتخبات على 12 مجموعة من 4 منتخبات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها إلى دور الـ32.

