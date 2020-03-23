مانشيني يقترح مباراة بين إيطاليا والأطباء والممرضين



وتعاني إيطاليا من كثرة الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) رغم الجهود الكبيرة للكادر الطبي منذ بداية الشهر الحالي.

واقترح مدرب منتخب إيطاليا إجراء مباراة بين الآزوري من جهة والأطباء والممرضين من جهة أخرى في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الإيطالية.

وقال مانشيني: "عندما ينتهي الوضع الحالي، أقترح إجراء مباراة ودية بين منتخب إيطالي وفريق من الأطباء والممرضين"، مشيراً إلى أنّه سيتواصل مع الجهات المسؤولة لإنجاح الفكرة.

وثمّن مانشيني الدور الملفت الذي يقوم به الأطباء للحد من انتشار فيروس كورونا مشدداً على ضرورة الثقة بعملهم، علماً أنّ إيطاليا سجّلت أكثر من 5000 آلاف حالة وفاة وتصدرت عدد الوفيات بين دول العالم التي تجابه الفيروس.

وضرب فيروس كورونا الحياة اليومية لدى معظم دول العالم وفرض على الأنشطة الرياضية الهامة التأجيل أو الإلغاء بسبب عدم القدرة على احتواء الفيروس حتى اللحظة.